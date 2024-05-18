Горячий привет🔥 от нашей команды с фестиваля #ГТО всем, кто болел и поддерживал наших ребят.
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Горячий привет🔥 от нашей команды с фестиваля #ГТО всем, кто болел и поддерживал наших ребят.