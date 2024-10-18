У Антона Батырева пополнение в семье

Звезда сериалов, актер Антон Батырев второй раз стал отцом. Стало известно о пополнении в семье 43-летнего актера Антона Батырева, знаменитого по ролям в сериалах «Пятницкий», «Сладкая жизнь», «Реальные пацаны» и «Выжить после».
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