У Антона Батырева пополнение в семье

Звезда сериалов, актер Антон Батырев второй раз стал отцом. Стало известно о пополнении в семье 43-летнего актера Антона Батырева, знаменитого по ролям в сериалах «Пятницкий», «Сладкая жизнь», «Реальные пацаны» и «Выжить после».