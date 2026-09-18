На Ямале началось трехдневное голосование

На Ямале утром 18 сентября началось трехдневное голосование. Для избирателей открылся 221 участок. Как сообщает «Новый День», в Салехарде на всех участках довольно людно, избиратели начали приходить с самого открытия, перед работой.
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