Анджелину Джоли заметили на свидании с Воландом из «Мастера и Маргариты»

Фанаты экс-супруги Бреда Питта уверены, что ради возлюбленного она прилетела в Берлин инкогнито. фото: Legion Media; кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2023О том, с кем встречалась Анджелина Джоли после скандального расставания с Брэдом Питтом, ничего неизвестно — актриса тщательно оберегала свою личную жизнь от внимания прессы.