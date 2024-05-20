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Анджелину Джоли заметили на свидании с Воландом из «Мастера и Маргариты»

Анджелину Джоли заметили на свидании с Воландом из «Мастера и Маргариты»

Фанаты экс-супруги Бреда Питта уверены, что ради возлюбленного она прилетела в Берлин инкогнито. фото: Legion Media; кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2023О том, с кем встречалась Анджелина Джоли после скандального расставания с Брэдом Питтом, ничего неизвестно — актриса тщательно оберегала свою личную жизнь от внимания прессы.

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