Сериал РЕН ТВ "Зло" расскажет о нашумевшем в СССР "бриллиантовом деле"

Кадр youtube.com Некоторые тайны советского периода нашей страны открываются только сейчас, как доводится до логического финала расследование громких уголовных дел того периода, которые закрывали, чтобы не навредить партийной элите.
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