Цены в московских отелях за год выросли на 39%

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается значительное повышение стоимости проживания в гостиницах. Согласно исследованию консалтинговой компании IBC Real Estate, средняя стоимость проживания в Москве выросла на 39% в первом, втором и третьем кварталах 2024 года, достигнув 10,4 тысячи рублей за сутки.