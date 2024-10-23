Цены в московских отелях за год выросли на 39%

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается значительное повышение стоимости проживания в гостиницах. Согласно исследованию консалтинговой компании IBC Real Estate, средняя стоимость проживания в Москве выросла на 39% в первом, втором и третьем кварталах 2024 года, достигнув 10,4 тысячи рублей за сутки.
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