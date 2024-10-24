Наука комфорта и безопасности: в Москве прошла международная выставка лифтов «Лифт Экспо» С 9 по 11 октября в столичном МВЦ «Крокус Экспо» впервые прошла выставка «Лифт Экспо.
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Наука комфорта и безопасности: в Москве прошла международная выставка лифтов «Лифт Экспо» С 9 по 11 октября в столичном МВЦ «Крокус Экспо» впервые прошла выставка «Лифт Экспо.