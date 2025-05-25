Турки снова взялись за старое когда уже запретят турецкие русофобские СМИ?Помнится совсем недавно в годовщину воссоединения Крыма старина Реджеп Эрдоган разлился «проникновенной» речью о том, что он не признает полуостров российским и эти слова распространили турецкие СМИ на русском языке.