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Турки снова взялись за старое

Турки снова взялись за старое

Турки снова взялись за старое когда уже запретят турецкие русофобские СМИ?Помнится совсем недавно в годовщину воссоединения Крыма старина Реджеп Эрдоган разлился «проникновенной» речью о том, что он не признает полуостров российским и эти слова распространили турецкие СМИ на русском языке.

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