Динамовское проклятье существует, «Зенит» снова чемпион: итоги РПЛ сезона-2023/24

«Напишите о них пару красивых слов» Такими словами Марцел Личка завершил послематчевую пресс-конференцию по итогам игры против «Краснодара», куда позвал весь стафф клуба: начиная от администраторов и сотрудников клубных медиа, до массажистов и реабилитологов.