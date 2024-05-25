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Динамовское проклятье существует, «Зенит» снова чемпион: итоги РПЛ сезона-2023/24

Динамовское проклятье существует, «Зенит» снова чемпион: итоги РПЛ сезона-2023/24

«Напишите о них пару красивых слов» Такими словами Марцел Личка завершил послематчевую пресс-конференцию по итогам игры против «Краснодара», куда позвал весь стафф клуба: начиная от администраторов и сотрудников клубных медиа, до массажистов и реабилитологов.

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