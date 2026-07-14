Федерация гребного спорта России не будет обжаловать в CAS решение о нейтральном статусе

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил о коммуникации организации с Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) по вопросу о допуске россиян к соревнованиям с национальной символикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии