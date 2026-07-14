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RT Russia

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Федерация гребного спорта России не будет обжаловать в CAS решение о нейтральном статусе

Федерация гребного спорта России не будет обжаловать в CAS решение о нейтральном статусе

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил о коммуникации организации с Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) по вопросу о допуске россиян к соревнованиям с национальной символикой.

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