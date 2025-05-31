"Посмотрите на эту идеально подобранную цветовую гамму," - так отозвались артиллеристы, накрыв нашей маскировочной сетью свою машину для личного состава.
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"Посмотрите на эту идеально подобранную цветовую гамму," - так отозвались артиллеристы, накрыв нашей маскировочной сетью свою машину для личного состава.