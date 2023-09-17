Мы сидели с матерью и отцом за импровизированным поминальным столом. Отец налил себе рюмочку водки и молча выпил.
Кот, которого мы взяли котенком, принес потомство. И оказался совсем не котом)))
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Лариса Дормидонтова
Мы все скучаем о наших питомцах. гуляющих теперь на радуге. Но им ТАМ хорошо и больше никто их не тревожит своим плохим отношением. Они - беЗпредельно счастливы! Давайте и мы будем счастливы этой их вечной прекрасной жизнью!
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10 час.
Элеонора Коган
Жаль умницу Кешеньку. СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ!!!А вы хоть оставили себе её котёночка?
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3 час.
Элеонора Коган
Я сама теряла своих кисок, прощалась с ними.И знаю,что это такое. Ведь они - наши дети, а их терять невыносимо тяжело и трудно с ними расставаться.
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3 час.
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