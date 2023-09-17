Кот, которого мы взяли котенком, принес потомство. И оказался совсем не котом)))

Лариса Дормидонтова

Мы все скучаем о наших питомцах. гуляющих теперь на радуге. Но им ТАМ хорошо и больше никто их не тревожит своим плохим отношением. Они - беЗпредельно счастливы! Давайте и мы будем счастливы этой их вечной прекрасной жизнью!