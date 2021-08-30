Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России

СпутникБизнес и финансыForbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России Основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes.Вернуться к статье1611НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КаримовКто такие? Где живут?Сергей СазоновПрямо гордость нации, блин...MYMikhail YakunkinНачинали с торговли по каталогам. Что сказать - молодцы!БВБорис Выдринлишь зенки узкиеВалера ЮшковЗа чей счёт такие доходы?Владимир ЛисуковБакальчуки-Хахальчуки. Настоящие черти из преисподней, а доходы получили, как всегда, за счёт хлебосольных россиян, как и все перечисленные нувориши. Зависти нет, есть только отвращение и презирание. Власти в России они являются особо ценными людьми.Ирина ЧерныхРазбогатели - хорошо. Теперь пришло время снижать цены!Брезина Наталья ХристофоровнаЗачем же, они ввели еще 2% при оплате любой картой, кроме Мир, жадность -она губительнаСеменков АлександрПора делиться с народом!Вадим КузнецовКак должны быть счастливы граждане РФ тем, что состояние семьи Бакальчук сравнялось, а то и превысило бюждет какого-нибудь субъекта Фдерации!Корвин КорвинПрактически всех субъектов.ЛидияЕсли самые богатые в России, значат не тащат всё туда, здесь собираются жить. Я очень рада за них, я уже давно в Wildberries, на моих глазах всё развивалось, за столько лет не было конфликта ни по одному вопросу, всё вовремя доставят и также с возвратом. Выборка товаров огромная и на любой спрос. Всё сделано для удобства людей, скидки постоянные. Побольше бы таких компаний для людей, а не тырящих, хапнули и спрятались на западе.Анфиса ИвановаИ на голубом глазу будут доказывать, что работают в поте лица и всё чеееесссстттнноооо заааррраааабоооотаннооооо!!!!!!....Ненавиже нуворишей!Анна Эржибовагуцеревы бакальчук Россиянин? :) ну да очень РоссиянинУльяна КазаковаКому война, кому мать родна... Вот кому Ковид на пользу пошел...Комментировать
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