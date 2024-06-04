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Гремингер: конференция в Швейцарии не должна превратиться в антироссийскую

Гремингер: конференция в Швейцарии не должна превратиться в антироссийскую

Июньская конференция по Украине в Швейцарии не должна стать антироссийским мероприятием. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

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