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Царьград

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Ипотечные выдачи в сентябре достигли максимума с начала года

Ипотечные выдачи в сентябре достигли максимума с начала года

В сентябре банки выдали около 125 тыс. ипотечных кредитов на 614 млрд рублей, что стало максимальным месячным результатом с начала 2026 года, следует из предварительной оценки ДОМ РФ.

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