Scholastic подводит итоги 2026 финансового года: рост скорректированной операционной прибыли и рекордный EBITDA

Международная корпорация Scholastic Corporation (NASDAQ: SCHL), мировой лидер в сфере издания детской литературы, образовательных программ и медиаконтента, обнародовала результаты за четвертый квартал и полный 2026 финансовый год (завершившийся 31 мая 2026 года).
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