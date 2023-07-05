Александр Дугин Ситуация, только что разрешившись, начинает накаляться снова. По мере того, как никто никаких серьезных выводов из Марша Справедливости не делает, тучи начинают сгущаться опять.
Момент Пробуждения
Комментарии
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Людмила Лиханова
Сейчас смотрела 60 минут и не знала толи плеваться толи смеяться над Петровым. Который отрабатывая заказ начал пакостить на Пригожина , начиная еще с 90-х когда ОН (Петров) имел доступ к материалам РУБОП. Это во сколько же лет он был допущен и ПОЧЕМУ?. Потом он сделал еще большую глупость от желания пропиариться: Он начал чуть ли не кричать, что Пригожин преступник и враг, забывая при этом, что только суд может это говорить. И вот тут еще одна глупость: ЕСЛИ ПРИГОЖИН ПРЕСТУПНИК С 90-Х ТО ПОЧЕМУ ЕМУ И ЕГО ВАГНЕРУ ДОВЕРЯЛА РОССИЯ, ЕЕ РУКОВОДСТВО, САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА В ДРУГИХ СТРАНАХ И ДАЖЕ СЕЙЧАС В СВО?! ТАКИМ ОБРАЗОМ КАКОЙ-ТО ПЕТРОВ ПОСТАВИЛ ПОД СОМНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДСТВА РОССИИ. НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО УСЛУЖЛИВЫЙ УРАК ХУЖЕ ВРАГА.
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1 час.
SR
Sergej Rodionov
Тем не менее у Приложина две судимости
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1 час.
Lora Некрасова
Власть, основанная на скорости, очень актуальна именно сейчас во время высоких технологий и критических противостояний. Посмотрите, как действует Китай. Китайцы не думают месяцами, как ответить на провокации, санкции и враждебные действия. Они отвечают продуманно, но быстро. И это приносит им успех. В наше время нужно заставлять уважать себя, а не мямлить об адекватных ответах и озабоченности. И именно не принятые своевременно меры по урегулировании конфликта между ЧВК и МО чуть не привели РФ к гражданской войне.
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1 час.
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