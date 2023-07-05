Момент Пробуждения

Людмила Лиханова

Сейчас смотрела 60 минут и не знала толи плеваться толи смеяться над Петровым. Который отрабатывая заказ начал пакостить на Пригожина , начиная еще с 90-х когда ОН (Петров) имел доступ к материалам РУБОП. Это во сколько же лет он был допущен и ПОЧЕМУ?. Потом он сделал еще большую глупость от желания пропиариться: Он начал чуть ли не кричать, что Пригожин преступник и враг, забывая при этом, что только суд может это говорить. И вот тут еще одна глупость: ЕСЛИ ПРИГОЖИН ПРЕСТУПНИК С 90-Х ТО ПОЧЕМУ ЕМУ И ЕГО ВАГНЕРУ ДОВЕРЯЛА РОССИЯ, ЕЕ РУКОВОДСТВО, САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА В ДРУГИХ СТРАНАХ И ДАЖЕ СЕЙЧАС В СВО?! ТАКИМ ОБРАЗОМ КАКОЙ-ТО ПЕТРОВ ПОСТАВИЛ ПОД СОМНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДСТВА РОССИИ. НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО УСЛУЖЛИВЫЙ УРАК ХУЖЕ ВРАГА.