В СПЧ не исключили возвращение в школы оценку за поведение

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев собирается обсудить со специалистами возможность вернуть в школы оценку за поведение, которая может влиять на баллы по ЕГЭ.
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