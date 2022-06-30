На Сахалине транспортные полицейские передали в суд дело о незаконном обороте синтетических наркотиков

Сотрудниками уголовного розыска Сахалинского ЛО МВД России на транспорте в результате отработки оперативной информации о незаконной поставке наркотических средств на территорию Сахалинской области авиатранспортом, был установлен и задержан 30-летний житель города Южно-Сахалинска.
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