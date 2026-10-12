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«Базальт СПО» проиграл Минцифры спор о внесении «Свободного офиса» в реестр

Арбитражный суд Москвы отказал компании «Базальт СПО» в иске к Минцифры и признал законным решение министерства не включать офисный пакет «Свободный офис» в реестр российского ПО, пишет «Коммерсантъ».

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