👍 Крымчане помогли создать кадетский класс в школе Херсонской области Власти республики передали в учебное заведение парты и стулья, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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👍 Крымчане помогли создать кадетский класс в школе Херсонской области Власти республики передали в учебное заведение парты и стулья, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.