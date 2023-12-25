«Ъ»: ФНБ почти исчерпал бюджет на выкуп самолетов из-за рубежа

Большая часть средств ушла на выкуп самолетов для группы «Аэрофлот». Источники издания считают, что даже если лимит ФНБ будет превышен, деньги уйдут на дальнейший выкуп судов тоже для этой компанииБюджет ФНБ на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей почти исчерпан.