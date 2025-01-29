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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников набрал 2+1 с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча. У него 37 очков в 51 игре в сезоне

Форвард «Каролины» сделал дубль и результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:0).

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