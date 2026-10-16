В ходе СВО России необходимо выйти на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, уверен экс-депутат Госдумы, политический эксперт и известный эрудит Анатолий Вассерман.
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