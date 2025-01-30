Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

163 подписчика

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...
  • Павел Лелин
    Где поставить минус? А вот! Уже нашёл!«Целование кольца...

Русская актерская школа: Оскар для Юры Борисова

Система работы актера над собой, разработанная выдающимся режиссером Константином Сергеевичем Алексеевым (на сцене – Станиславским), сейчас популярнее в Соединенных Государствах Америки, чем у нас, где слишком многие пытаются от нее оттолкнуться чем подальше в надежде стать заметными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх