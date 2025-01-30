Русская актерская школа: Оскар для Юры Борисова

Система работы актера над собой, разработанная выдающимся режиссером Константином Сергеевичем Алексеевым (на сцене – Станиславским), сейчас популярнее в Соединенных Государствах Америки, чем у нас, где слишком многие пытаются от нее оттолкнуться чем подальше в надежде стать заметными.