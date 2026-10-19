Нововоронежская АЭС отключила пятый энергоблок для ремонта 17 октября 2026 года. Ожидается, что работы продлятся 12 суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-вице-губернат...
- ТВ Михаила Ширвиндта...
- ТВ Михаила Ширвиндта...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым