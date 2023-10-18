Врачи назвали средство против рака и "забитых" сосудов - ешьте утром вместо каши

"Забитые" холестерином сосуды повышают риск развития инфаркта и инсульта. Одним из продуктов, который эффективно поддерживает здоровье печени и препятствует отложению так называемого "плохого" холестерина на сосудистых стенках, являются куриные яйца.
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