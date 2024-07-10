Как изменилась схема движения в районе новой развязки в Барнауле и когда ее достроят?

Работы выходят на финишную прямую В Барнауле в связи с возведением тоннельной части строящейся развязки на Змеиногорском тракте будет перекрыто движение на участке Змеиногорский тракт – шоссе Ленточный Бор.
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