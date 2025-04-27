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Россиян предупредили, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность

Россиян предупредили, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность

С приходом весны в лесах Подмосковья начался долгожданный сезон грибов, однако стоит помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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