Россиян предупредили, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность

С приходом весны в лесах Подмосковья начался долгожданный сезон грибов, однако стоит помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.