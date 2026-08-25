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Zero Hedge

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A Teachers' Union Hits The Wrong Target

A Teachers' Union Hits The Wrong Target

A Teachers' Union Hits The Wrong Target Authored by Stephen Soukup via American Greatness, The California State Teachers Retirement System (CalSTRS) is the largest teachers-only public pension system in the country, with more than $400 billion in assets under management.

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