A Teachers' Union Hits The Wrong Target Authored by Stephen Soukup via American Greatness, The California State Teachers Retirement System (CalSTRS) is the largest teachers-only public pension system in the country, with more than $400 billion in assets under management.
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