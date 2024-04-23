В России создали отечественный автопилот для самокатов

Технология обезопасит процесс маневрирования в толпе Команда школьников Свердловской области, а также студентов и разработчиков из Уральского федерального университета продемонстрировала российский автопилот для самокатов, который основан на технологии распознавания объектов и вычисления расстояния до них с применением стереокамер и нейросети.