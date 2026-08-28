Задержание алтайского травника обернулось скандалом в правоохранительных органах

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Закон против народной медицины – как задержание алтайского травника обернулось большим скандалом в правоохранительных органах?"Моего супруга обвиняют в "непресечении каких-то действий" сотрудника другого силового ведомства.
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