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Задержание алтайского травника обернулось скандалом в правоохранительных органах

Задержание алтайского травника обернулось скандалом в правоохранительных органах

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Закон против народной медицины – как задержание алтайского травника обернулось большим скандалом в правоохранительных органах?"Моего супруга обвиняют в "непресечении каких-то действий" сотрудника другого силового ведомства.

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