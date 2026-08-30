Музафер Айгюн похвалил дебют Батракова в матче "Галатасарая"

Музафер Айгюн из «Галатасарая» отметил яркий дебют Алексея Батракова в матче против «Гёзтепе». Русский полузащитник вышел на поле при счёте 1:1 и вскоре отдал предголевой пас.
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