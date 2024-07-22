Глава Адыгеи поручил обеспечить подвоз воды в поселок Новый Тахтамукайского района

Глава республики Мурат Кумпилов на совещании по вопросам функционирования объектов ЖКХ и ресурсоснабжающих предприятий в сложившихся условиях энергонагрузок дал поручения по жалобе на водоснабжение от жителей поселка Нового Тахтамукайского района.
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