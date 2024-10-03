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США, поддержка Израиля: судьба дочери Вячеслава Добрынина сложилась не так, как хотел отец

США, поддержка Израиля: судьба дочери Вячеслава Добрынина сложилась не так, как хотел отец

1 октября 2024 года скончался известный композитор и исполнитель Вячеслав Добрынин. В возрасте 77 лет маэстро, который оставил значительный след в российской эстраде, создал такие популярные песни, как «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «Не сыпь мне соль на рану» и многие другие.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Светлая память Вячеславу Добрынину. Его песни будут жить с нами рядом. И мы каждый будем его вспоминать добрым словом. Его песни - замечательные!!!.
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16 час.

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