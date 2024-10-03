США, поддержка Израиля: судьба дочери Вячеслава Добрынина сложилась не так, как хотел отец

1 октября 2024 года скончался известный композитор и исполнитель Вячеслав Добрынин. В возрасте 77 лет маэстро, который оставил значительный след в российской эстраде, создал такие популярные песни, как «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «Не сыпь мне соль на рану» и многие другие.
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