США, поддержка Израиля: судьба дочери Вячеслава Добрынина сложилась не так, как хотел отец

1 октября 2024 года скончался известный композитор и исполнитель Вячеслав Добрынин. В возрасте 77 лет маэстро, который оставил значительный след в российской эстраде, создал такие популярные песни, как «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «Не сыпь мне соль на рану» и многие другие.