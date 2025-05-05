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Новые заморозки ждут в Московском регионе утром 9 мая

Новые заморозки ждут в Московском регионе утром 9 мая

Расчеты показывают, что тепло придет в Московский регион не раньше середины мая. Об этом в понедельник, 5 мая 2025 года, в своем Telegram-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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