Ядерный Макрон: как Франция хочет быть новым хозяином Европы

В ходе своего выступления перед студентами университета Сорбонны в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости того, чтобы Европа разработала план защиты в более враждебном мире, для этого, мол, необходимо создать ядерный щит для всей Европы.