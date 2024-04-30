Ядерный Макрон: как Франция хочет быть новым хозяином Европы

В ходе своего выступления перед студентами университета Сорбонны в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости того, чтобы Европа разработала план защиты в более враждебном мире, для этого, мол, необходимо создать ядерный щит для всей Европы.
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