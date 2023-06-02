СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

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В заказниках «Северный» и «Долгие пруды» пересчитают соловьев

До 30 июня сотрудники «Мосприроды» в рамках экологической акции будут проводить пересчет соловьев. К мероприятию могут присоединиться жители нашего района и попробовать провести свой учет на территории заказников «Северный» и «Долгие пруды».

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