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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Реала» жаловалась на сдутый мяч трижды за тайм матча с «Бетисом» – его каждый раз меняли

В матче « Реала » и « Бетиса » (0:0, перерыв) в 4-м туре Ла Лиги был трижды за тайм заменен мяч. Первый инцидент произошел в самом начале игры на стадионе « Ла Картуха ».

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