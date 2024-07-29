Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро по результатам обработки 80% голосов одержал победу на президентских выборах в стране, после подведения окончательных итогов выборов и признания его победы он будет переизбран главой государства на третий срок.
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