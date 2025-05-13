Психолог объясняет, зачем нужно привлекать мужа к воспитанию ребенка «Чего ждать, когда ждешь ребенка»Пока ребенок маленький, многие отцы не вовлечены в процесс воспитания, ссылаясь на то, что младенцу больше нужна мама, а задача папы — заработать денег.