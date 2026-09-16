Минэкология Подмосковья очистило 251 км берегов в акции "Вода России"

В Московской области в рамках акции "Вода России" было очищено 251 км берегов. Волонтеры участвовали в 194 субботниках, собрав более 1,5 тыс.
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