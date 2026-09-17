Почему отход российских частей у Нитриуса превратил украинскую инфильтрацию в огневую ловушку

Билецкий назвал операцию «Вивальди» лишь первым сезоном и попросил не спешить со спойлерами. За четырьмя месяцами штурмов — серая зона вместо контроля, минные ловушки после российского отхода и вопрос, кто принимает решения на Лиманском направлении.