Сила в правде
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Сила в правде

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Почему отход российских частей у Нитриуса превратил украинскую инфильтрацию в огневую ловушку

Почему отход российских частей у Нитриуса превратил украинскую инфильтрацию в огневую ловушку

Билецкий назвал операцию «Вивальди» лишь первым сезоном и попросил не спешить со спойлерами. За четырьмя месяцами штурмов — серая зона вместо контроля, минные ловушки после российского отхода и вопрос, кто принимает решения на Лиманском направлении.

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