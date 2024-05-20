Виктория Нуланд внезапно признала Харьков русским городом

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам сделала оговорку по Фрейду.Бывший высокопоставленный дипломат США Виктория Нуланд показала свою полную политическую и географическую безграмотность в интервью телеканалу ABC News, перепутав Россию и Украину, назвав Харьков вторым по величине "русским городом".