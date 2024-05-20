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Виктория Нуланд внезапно признала Харьков русским городом

Виктория Нуланд внезапно признала Харьков русским городом

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам сделала оговорку по Фрейду.Бывший высокопоставленный дипломат США Виктория Нуланд показала свою полную политическую и географическую безграмотность в интервью телеканалу ABC News, перепутав Россию и Украину, назвав Харьков вторым по величине "русским городом".

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Придёт время признают всё , не только эта одна кормилица бандеровцев.
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16 час.

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