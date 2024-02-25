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Актер Даниил Вахрушев заявил, что потерял уважение к Кологривому после его слов

Актер Даниил Вахрушев заявил, что потерял уважение к Кологривому после его слов

О своих партнерах высказываться неэтично. Актер Даниил Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал о совместной работе с Сергеем Буруновым, а также прокомментировал публичные высказывания Никиты Кологривого, раскритиковавших своих коллег.

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