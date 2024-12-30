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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Хочется, чтобы Овечкин добрался до рекорда Гретцки в этом сезоне. Весь мир этого ждет. Все шансы есть!»

Нападающий «Вашингтона» забил гол в матче против «Детройта» (2:4). 39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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