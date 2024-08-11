Они не готовы к компромиссу

Все Украина да Украина А соседние с ней страны? Как с ними быть? Они же (плюс остатки Укры?) - те же враги, пока отсроченные Из никак не заставить убрать ракеты - и наши новые земли потенциально опять будут под огнём, но уже более действенным Даже полностью взяв под себя Укру, проблема соседей повисает в воздухе - наши ракеты против ракет врагов, и нацеленность друг на друга, только уже почти встык

Геннадий Хрипунов

Пока не откажутся большинство стран мира от доллара, как главной валюты в Мире на сегодняшний день ни чего не повернётся в лучшею сторону. Страны Мира обязаны и должны жить своими деньгами, торговать, получать нужную им прибыль и обеспечивать свой народ работой и деньгами, строить заводы, фабрики и развивать сельское хозяйство. А самое главное жить во благо своей Страны, уважать свои обычаи и не идти на поводу Фашистского США и и шакалов европидорасоюза у которых нет таких ресурсов, как в тех странах которых грабили США и их шавки европа.