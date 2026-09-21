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Медицина 2.0

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Ожирение может ослабить естественную защиту от рака молочной железы

Ожирение может ослабить естественную защиту от рака молочной железы

Подкожный жир может выделять молекулу, которая помогает уничтожать клетки рака молочной железы, в то время как ожирение ослабляет эту естественную защиту.

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