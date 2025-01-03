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Кахигао назначен спортивным директором «Спартака»

Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. «Кахигао родился и вырос в Лондоне, является воспитанником «Арсенала».

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