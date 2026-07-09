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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Англия не сможет обжаловать дисквалификацию Куансы. В решении ФИФА не упомянута статья, на основании которой отсрочили отстранение Балогуна

Дисквалификация защитника сборной Англии Джарелла Куансы не подлежит обжалованию. Куанса получил прямую красную карточку  в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики (3:2) за удар в подкате по ноге защитника соперника Хесуса Гальярдо.

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